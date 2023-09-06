Для Украины и собственных нужд. ЕС планирует удвоить производство артиллерийских снарядов — министр обороны Эстонии 6 сентября, 16:17 Артиллерийские снаряды (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Европейский Союз хочет увеличить производство снарядов для артиллерийских систем в этом или следующем году для нужд Украины и увеличения поставок для стран-членов союза.

Об этом он заявил в телефонном интервью Bloomberg.

Министр добавил, что сейчас европейские промышленные мощности по производству снарядов выросли. Он убежден, что это «положительная тенденция».

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«Вероятно, до конца года — или в начале следующего — мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе год назад», — отметил Певкур.

Глава Минобороны Эстонии не уточнил объемы, которых должны достичь страны Евросоюза. Однако Таллин направил государствам-членам ЕС собственный документ с предложением увеличить общий объем производства до 300 тысяч единиц в год.

Bloomberg отмечает, что это будет означать, что количество произведенных снарядов возрастет вдвое. К концу 2023 года оно составит до 600 тысяч единиц при условии дальнейшего наращивания производства.

Источник издания, знакомый с этим вопросом, сообщил, что в 2024 году общая производственная мощность ЕС составит один миллион снарядов.

20 марта Евросоюз согласовал поставки Украине миллиона снарядов, речь идет о боеприпасах калибра 155 мм, которые должны поставляться в течение 12 месяцев.

30 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время встречи министров обороны ЕС в Испании заявил, что в рамках этой программы Украина получила лишь 226 тысяч снарядов.