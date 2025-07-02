«Меньше рефлексируйте на громкие заголовки». Ермак прокомментировал заявления о приостановлении некоторой военной помощи США

2 июля, 17:26
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал приостановление военной помощи США (Фото: Oleksii Reznikov via Twitter)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявления о приостановке поставок Украине американской военной помощи.

Он подчеркнул, что необходимо доверять только официальной информации.

«Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация», — написал он в Telegram в среду, 2 июля.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

Минобороны Украины в ответ на заявление Белого дома сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

2 июля МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения этого вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать возобновлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что США продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Инфографика: NV
