Экс-директор ЦРУ призвал Запад передать Украине больше оружия

5 сентября, 23:39
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус (Фото:REUTERS/Chris Keane)

Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус (Фото:REUTERS/Chris Keane)

Западные партнеры, в частности, США, должны увеличить военную поддержку Украины, чтобы помочь Силам обороны во время наступления.

Об этом заявил генерал армии США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус во время специального события Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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Он отметил лидерство США в вопросе военной помощи Украине и подчеркнул, что Белый дом, Конгресс и американский народ «оказали беспрецедентную поддержку за весь период после Второй мировой войны». В то же время Петреус подчеркнул, что решения о передаче защитникам Украины некоторого оружия могли бы принимать быстрее.

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«Я бы очень хотел, чтобы в пользу Украины были приняты некоторые решения, которые могли бы сыграть эффект катализатора. В частности, хотелось бы получить решение по танкам Abrams по меньшей мере на шесть месяцев раньше. Так же надо быстрее принимать решение по F-16. Мы уже прошли определенный этап, когда была определенная обеспокоенность, теперь надо сделать все, что в пределах возможного», — призвал он.

Генерал выразил надежду, что поддержка Украины западными партнерами будет расти, и призвал «сделать все возможное, чтобы Украина была как можно лучше подготовлена и на следующий период наступления».

https://www.youtube.com/embed/F-rvE6oFfCo

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну — платформа, созданная для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь ЦРУ Поставки оружия Украина-США F-16 Поддержка Украины Контрнаступление Дэвид Петреус Война России против Украины танк Abrams

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