Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Гарпун. О новых пакетах военной помощи объявили около 20 стран 23 мая, 20:24 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Министр обороны США Ллойд Остин после онлайн-встречи с коллегами из более 40 стран рассказал о новой военной помощи Украине.

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Во время брифинга глава Пентагона рассказал, что около 20 стран, среди которых Италия, Дания, Греция, Норвегия и Польша, объявили о выделении новых пакетов военной помощи Украине. По его словам, многие страны передают Украине необходимые артиллерийские снаряды, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие страны объявили, что будут обучать украинских военных.



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Дания 23 мая сообщила, что поставит Украине пусковую установку для [противокорабельных] ракет Harpoon и ракеты для защиты побережья, объявил Остин. Он также поблагодарил Чехию за передачу Украине боевых вертолетов, танков и ракетных систем. Он отметил, что «стран [участников встречи] слишком много», чтобы должным образом поблагодарить все.

23 мая в онлайн-формате состоялось второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вторая такая встреча после саммита на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля.

К встрече присоединились еще четыре страны, которые не присутствовали на саммите в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. В заседании участвуют 44 министра обороны, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от встречи Контактной группы решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.



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