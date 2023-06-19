Украина не получила часть оплаченного оружия, некоторое пришлось разобрать на запчасти — NYT 19 июня, 16:27 БМП Bradley (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Часть оружия, которое партнеры поставили Украине для защиты от полномасштабной российской агрессии, годится только на запчасти, также Украина до сих пор не получила некоторое оружие, которое оплатила. Об этом сообщает The New York Times в понедельник, 19 июня.

NYT ссылается на украинские правительственные документы, судя по которым, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец 2022 года Украина заплатила поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, «не выполненные полностью или частично».



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По словам двух собеседников газеты, причастных к закупкам оружия, часть этого оружия в итоге доставили, а часть посредников вернули деньги. Один из источников NYT сказал, что по состоянию на начало весны 2023 года Киев заплатил «сотни миллионов долларов, в том числе государственным компаниям, за оружие, которое до сих пор не получено».

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов подтвердил журналистам, что случаи, когда защитники Украины не получали оружие после оплаты, были. По его словам, в 2023 году украинское правительство начало анализировать предыдущие закупки и исключать ненадежных подрядчиков.

Как пишет NYT, при таких масштабных закупках оружия «проблемы неизбежны», а Украина получает не только современное вооружение, но и оружие, которое «в лучшем случае нуждается в капитальном ремонте». Западные союзники передали Украине оружие на десятки миллиардов долларов.

«[Украинские] лидеры изо всех сил пытались найти оружие везде, где только могли. Украину завалили предложениями от посредников, среди которых оказалось много ненадежных», — отмечает газета со ссылкой на замминистра обороны Гаврилова.

В материале сказано, что около 30% украинского арсенала оружия находится на ремонте, что эксперты в сфере обороны считают «высоким показателем».

Газета приводит в пример поставку Украине 33 самоходных гаубиц из Италии — на одном из видео из двигателя одной гаубицы валил дым, а из другого вытекала охлаждающая жидкость. В Минобороны Италии заявили, что оружие несколько лет назад вывели из эксплуатации, но Украина все равно попросила передать его «для капитального ремонта и ввода в эксплуатацию, учитывая острую необходимость в средствах для противостояния агрессии России».

По данным NYT, Минобороны Украины заплатило 19,8 млн долларов американской компании Ultra Defense Corporation за ремонт гаубиц, и в январе 13 из них прибыли в Украину, но, согласно документам, оказались «непригодными для боевых задач». Глава Агентства оборонных закупок Владимир Пикузо в феврале писал генеральному инспектору Пентагона, что компания «не собиралась выполнять свои обязательства».

Исполнительный директор компании Мэтью Херринг отверг обвинения и заявил, что, когда гаубицы отправляли в Украину, они работали. По его словам, после передачи Украина якобы «должным образом не обслуживала» полученное вооружение. Представитель Пентагона и гражданин США, причастный к закупке оружия, сказали, что этот вопрос расследует генеральный инспектор Пентагона.

Другой случай, который описывает газета, — планы поставить Украине шесть гаубиц M777 с американской военной базы в Кувейте в начале полномасштабного вторжения. Выяснилось, что гаубицам нужен капитальный ремонт, так как они более полутора лет не проходили регулярный техосмотр. Одна из них оказалась в таком плохом состоянии, что «могла бы кого-то убить». Через три месяца гаубицы отремонтировали и отправили в Польшу, но там выяснилось, что их все равно нельзя использовать для боевых задач. В итоге гаубицы отремонтировали в Польше и позже передали в Украину, пишет NYT со ссылкой на документы Пентагона.

NYT также пишет, что представители Украины в основном предпочли не жаловаться на полученную технику, чтобы не ставить в неудобное положение доноров.

«Некоторые гаубицы были проблемного качества, но мы не должны забывать, что это был подарок», — отметил замминистра обороны Гаврилов.

Еще один неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил NYT, что правительство Украины «устало от заявлений, что у него достаточно оружия, когда какое-то из них поставляют в плохом или непригодном состоянии». В Минобороны Украины отказались от комментариев.

«Некоторые системы вооружений либо настолько редки, либо настолько подвержены поломкам, что Украина благодарна за передачу по крайней мере части неисправного западного оборудования в качестве источника запчастей», — также пишет NYT.

В начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что у украинских защитников достаточно оружия для предстоящего освобождения украинских территорий во время контрнаступления.