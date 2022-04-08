Британия передаст Украине ракеты Starstreak, противотанковые ракеты и высокоточные боеприпасы — Джонсон 8 апреля, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц и Борис Джонсон в Лондоне, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна поставит Украине военную помощь еще на 100 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне Джонсон сообщил, что Украина получит переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak (скорость полета ракеты в три раза превышает скорость звука), 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, способные «задерживаться в воздухе» до направления на цель, а также каски, бронежилеты и приборы ночного видения.



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Комментируя возможность передачи Украине танков, британский премьер сказал, что «готов рассмотреть все, что касается оборонительного вооружения, чтобы помочь украинцам защитить себя и свой народ».

Джонсон также отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, ждавших эвакуационный поезд:

«Атака на вокзал на востоке Украины показывает, как низко пала некогда хваленая армия Путина… Неизбирательные обстрелы мирных жителей являются военным преступлением, и преступления России в Украине не останутся незамеченными или безнаказанными».

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания направит в Украину бронетехнику, в частности, машины Mastiff.

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