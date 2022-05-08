Британия передаст Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов. Оборонные компании увеличат производство
Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время визита британского премьера в Киев 9 апреля (Фото:Офис президента)
Великобритания передаст Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов, сообщает агентство Reuters.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Новый пакет помощи почти в два раза превышает предыдущие. В британском правительстве заявили, что это высокий самый объем расходов со времен войн в Ираке и Афганистане.
В заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказано, что жестокое нападение российского диктатора Владимира Путина «не только приводит к невыразимым разрушениям в Украине, а и угрожает миру и безопасности во всей Европе».
Также в британском правительстве сообщили, что в конце мая Джонсон встретится с представителями ведущих оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства из-за спроса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину.
Президент Владимир Зеленский 8 мая примет участие в видеоконференции с лидерами стран Большой семерки.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.
Борис Джонсон фактически признал ошибки Великобритании в 2014 году – Владимир Хандогий
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.