Британия передаст Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов. Оборонные компании увеличат производство 8 мая, 03:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время визита британского премьера в Киев 9 апреля (Фото:Офис президента)

Великобритания передаст Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов, сообщает агентство Reuters.

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Новый пакет помощи почти в два раза превышает предыдущие. В британском правительстве заявили, что это высокий самый объем расходов со времен войн в Ираке и Афганистане.



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В заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказано, что жестокое нападение российского диктатора Владимира Путина «не только приводит к невыразимым разрушениям в Украине, а и угрожает миру и безопасности во всей Европе».

Также в британском правительстве сообщили, что в конце мая Джонсон встретится с представителями ведущих оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства из-за спроса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину.

Президент Владимир Зеленский 8 мая примет участие в видеоконференции с лидерами стран Большой семерки.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

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