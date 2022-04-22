Белый дом нанял генерал-полковника в отставке координировать предоставление оружия Украине

22 апреля, 02:28
Цей матеріал також доступний українською
Белый дом (Фото:REUTERS / Al Drago)

Белый дом (Фото:REUTERS / Al Drago)

Поддержи НВ

Белый дом нанял отставного генерала с опытом работы в Пентагоне, который будет координировать предоставление оружия Украине.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Белый дом нанял генерал-полковника в отставке Терри Вольфа, чтобы координировать предоставление оружия Украине, пишет CNN со ссылкой на двух чиновников администрации.

Видео дня

Сообщается, что Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую США и их партнеры предоставляют Украине.

Читайте также:

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein) Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов

У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США.

«Его опыт работы как заместителя (специального представителя президента) в Глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ будет потрясающим в обеспечении того, чтобы эта коалиция сохраняла импульс», — отметил в комментарии CNN координатор США по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте времен президентства Дональда Трампа Натан Сейлз.

По мнению чиновника, Вольф — «правильный человек», который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы «в кровавой агрессивной войне с Россией».

По словам президента Зеленского, в новом пакете военной помощи от США очень мощные оборонительные инструменты для Украины — это артиллерия, снаряды, беспилотники.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Госдеп Госдеп США Белый дом Военная помощь Пентагон Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X