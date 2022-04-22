Белый дом нанял генерал-полковника в отставке координировать предоставление оружия Украине 22 апреля, 02:28 Цей матеріал також доступний українською Белый дом (Фото:REUTERS / Al Drago)

Белый дом нанял отставного генерала с опытом работы в Пентагоне, который будет координировать предоставление оружия Украине.

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Белый дом нанял генерал-полковника в отставке Терри Вольфа, чтобы координировать предоставление оружия Украине, пишет CNN со ссылкой на двух чиновников администрации.

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Сообщается, что Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую США и их партнеры предоставляют Украине.

У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США.

«Его опыт работы как заместителя (специального представителя президента) в Глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ будет потрясающим в обеспечении того, чтобы эта коалиция сохраняла импульс», — отметил в комментарии CNN координатор США по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте времен президентства Дональда Трампа Натан Сейлз.

По мнению чиновника, Вольф — «правильный человек», который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы «в кровавой агрессивной войне с Россией».

По словам президента Зеленского, в новом пакете военной помощи от США очень мощные оборонительные инструменты для Украины — это артиллерия, снаряды, беспилотники.

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