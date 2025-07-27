FPV-дрон с прикрепленным переносным гранатометом во время испытательного полета, проведенного украинскими военнослужащими на Запорожском направлении, октябрь 2024 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Американо-германская компания Auterion, которая занимается разработкой программного обеспечения, поставит в Украину десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом, сообщает Financial Times .

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер заявил, что до конца года компания поставит 33 тысячи таких систем и это станет крупнейшей поставкой за все время — в 10 раз больше, чем раньше.

«Мы отправили тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч», — сказал он.

Отмечается, что передача осуществится в рамках контракта Auterion с Пентагоном на 50 миллионов долларов, который является частью помощи правительства США Украине в сфере безопасности.

В то же время Майер отметил, что этот контракт не будет частью большой сделки Украины и США по дронам, которую президент Владимир Зеленский анонсировал на прошлой неделе.

В поставку будут входить мини-компьютеры Skynode с собственным ПО, камерой и радиомодулем, которые превращают обычные дроны в автономные боевые платформы, устойчивые к глушилкам и способные преследовать цели на расстоянии до 1 км.

По словам Майера, программное обеспечение Auterion позволит «выйти на новый уровень в военном деле», позволив группам автономных беспилотников работать роем и координироваться между собой.

16 июля Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп объявил ему о желании Вашингтона приобрести украинские дроны.

«Мы многое производим самостоятельно. Мы многое делаем для защиты нашего неба и наших людей. Существует много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что хочу купить кое-что у вас, то, что есть только у вас. И он сказал, что Америка хочет купить дроны, произведенные Украиной. Я думаю, это обоюдная выгода», — отметил президент Украины.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину посетил некоторые оборонные базы и назвал дроны «невероятными инновациями».