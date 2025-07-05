Американская газета The New York Post 4 июля выпустила редакционную колонку, в которой призвала президента США Дональда Трампа перевооружить Украину. Журналисты утверждают, что глава Кремля Владимир Путин понимает только силу.

«Господин президент, мы знаем, что вы понимаете, что главным препятствием для мира в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были „разочарованы“ разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и что вы не думаете, что он хочет остановиться», — говорится в обращении NYP.

По словам американских журналистов, в разговоре с Трампом Путин снова настаивал на том, что не хочет прекращения огня в Украине, пока не будут устранены «коренные причины» войны.

«Для Влада (так журналисты назвали в публикации диктатора Владимира Путина — ред.) „первопричиной“ является существование Украины», — добавляет NYP.

Американская газета также спросила Трампа о том, почему его администрация так наказывает Украину.

«Вы помните отчаяние на лице украинской журналистки, с которой вы трогательно разговаривали в Нидерландах, ее страх за мужа и семью. Почему мы грозим ее бросить? Существует убеждение, которое навязывают заангажированные идеологи, что помощь Украине каким-то образом вредит Соединенным Штатам и она не в наших интересах. Это совсем не так», — продолжают журналисты.

NYP напомнил администрации Трампа, что Украина частично оплачивает предоставленное вооружение из конфискованных российских активов и европейских грантов. Благодаря этому, как считают журналисты, американские военные могут использовать эти средства, а предоставленные разведывательные данные могут понадобиться для создания «лучших беспилотников и противоракетных технологий».

«Но самое главное — судьба Украины является сигналом для мира относительно Америки. Россия — это вовсе не экономическая сверхдержава. Это умирающее террористическое государство. Путин готов лить кровь своего народа в последней битве за империю. Если мы позволим ему добиться успеха, это не только будет угрожать Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы», — считает газета.

Как заключает в своей колонке редакция, поражение Украины — «это не катастрофа, в которой можно обвинять кого-то другого или объяснять незначимостью страны. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве».

«Не уходите оттуда», — просят журналисты.

Инфографика: NV

Телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников писал, что решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов.

По словам трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомого с этим вопросом, приостановление поставок военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета. По словам источников, это уже третий случай, когда Хегсет самостоятельно останавливает поставки помощи Украине. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Их разговор длился около 40 минут.

В 2017 году стало известно, что New York Post является любимой газетой Дональда Трампа, который поддерживал частые контакты с ее владельцем Рупертом Мердоком.