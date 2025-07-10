По словам президента Зеленского, Украина надеется на поддержку союзников, в частности в вопросе поставок новых систем ПВО (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Об этом заявил 10 июля президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Риме перед представителями украинских и иностранных медиа.

«Важно, что у нас после очень конструктивных и очень позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи [от США -ред.]. Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя. И обо всем этом мы договорились», — сказал глава украинского государства.

Реклама

По словам президента Зеленского, Украина надеется на поддержку союзников, в частности в вопросе поставок новых систем ПВО Patrio и ракет для них.

«Обсудили [с партнерами — ред.] возможность купить в Европе и в Соединенных Штатах Америки прежде всего необходимые пакеты соответствующего оружия. Мы дали детали нашим друзьям, надеемся на поддержку. В частности, это системы ПВО и ракеты для Patriot, системы Patriot, и другие системы ПВО, а также артиллерия и другие виды, которые укрепляют украинскую армию», — резюмировал он.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Инфографика: NV

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио, что пауза в поставках отдельных видов вооружения для Украины была временным и техническим решением, которое не касается большинства военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами.