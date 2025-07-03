В Минобороны Польши отреагировали на решение США о приостановлении некоторой военной помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал решение США о приостановлении предоставления Украине некоторого оружия . Об этом сообщает польский телеканал TVN24 .

Во время пресс-конференции он отметил, что решение США «не является хорошей новостью» для Польши. По его словам, Украину нужно поддержать, чтобы она не сдавалась в борьбе против российской агрессии.

Реклама

Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны прилагают все больше усилий для поддержки Украины.

«Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило по-другому», — подчеркнул глава Минобороны Польши.

Он отметил, что со стороны страны-агрессора России «нет доброй воли» к заключению перемирия и прекращению огня.

«Это делает еще более необходимым продолжение твердой поддержки Украины в интересах Польши и Европы», — добавил Косиняк-Камыш.

Приостановление поставок вооружений Украине: что известно

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.