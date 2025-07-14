Помимо ЗРК Patriot США рассматривают продажучленам НАТО ракеты малой дальности , снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности «воздух-воздух», которые затем будут переданы Украине.

Об этом 14 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его информации, продавая оружие европейским странам для Украины, а не передавая его непосредственно официальному Киеву, президент Трамп хочет оградить себя от политической критики. Дело в том, что он во время предвыборной кампании обещал сократить роль США в войне, которую страна-агрессор РФ развязала против Украины.

Как сообщил CNN источник, Трампа наверняка также рассчитывает на финансовую выгоду, поскольку один ЗРК Patriot стоит примерно $1 млрд. Более того, президент уже рекламировал перед сторонниками будущие прибыли для США в результате этой схемы.

Другие источники CNN среди американских чиновников также отметили — гораздо будет быстрее доставить системы Patriot в Украину, если те уже находятся в Европе, чем перевозить их из США либо производить новые на американских заводах.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов.

Кроме того, президент США заявил, что несколько стран, у которых наличествуют Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые системы ПВО.

«Они начнут прибывать очень скоро… У одной страны есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим сделку по 17, или большой части этих 17… Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Ранее президент США заявлял, что Украина получит ЗРК Patriot, а расходы оплатит Евросоюз.