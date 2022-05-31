США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности для использования «за пределами поля боя» — Госдеп 31 мая, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Нед Прайс (Фото:Nicholas Kamm/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Война России против Украины — главные события 31 мая

Во время брифинга 31 мая Прайс сообщил, что США рассматривают ряд систем, которые могут пригодиться Украине на поле боя. Представитель Госдепа также сказал, что российские войска зашли на суверенную украинскую территорию, и все вооружение, которое США поставили и продолжат поставлять украинским партнерам, позволяет им защищать страну.



Видео дня

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также сказала, что США рассматривают вопрос поставок Киеву ракетных систем, но Вашингтон не будет поставлять ракеты большой дальности для использования за пределами поля боя, сообщает Reuters.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: Белый дом «с первого дня четко дал понять», что будет поставлять Украине только оборонительное вооружение, пишет CNN.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России.

Газета The Washington Post сообщила, что Белый дом не исключает отправку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Путин не доживет до Нюрнбергского процесса – Евгений Финкель, историк, политолог https://www.youtube.com/embed/pSkgmStxjd4

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.