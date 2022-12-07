В США согласовали новый оборонный бюджет: Украине планируют выделить не менее $800 млн 7 декабря, 15:05 США поддерживают Украину в борьбе с войсками РФ, предоставляя военную и финансовую помощь (Фото:Генштаб ВСУ)

Сенат Конгресса США поддержал проект нового оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год, планируется выделить не менее $800 млн Украине.

Об этом говорится в проекте документа.

«Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн помощи в 2023 финансовом году», — отмечается в документе.

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Законопроект также предусматривает выделение $2,7 млрд на наращивание мощностей производства боеприпасов.

Общий оборонный бюджет США в следующем году должен составить рекордные $858 млрд.

Как сообщает Reuters, в следующем году на военную помощь Украине планируют выделить сумму, на $500 млн больше, чем было запрошено президентом США Джо Байденом в начале 2022 года.

Отмечается также, что компромиссный вариант NDAA, определяющего политику Пентагона, стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

В целом законопроект выделяет расходы на оборону на $45 млрд больше, чем просил Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

Проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год пройдет Сенат и Палату представителей в этом месяце и будет направлен в Белый дом для подписания Байденом.

Однако законопроект не является последним словом о расходах. Законопроекты о полномочиях, как и NDAA, только создают программы. Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы дать правительству законное право тратить федеральные деньги.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США поддерживают Киев, оказывая финансовую и военную помощь. Вашингтон передает ВСУ вооружение и боеприпасы к военной технике.

15 ноября Байден попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине. Запрос включает $21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства, $900 миллионов на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 миллионов на ядерную безопасность.

После промежуточных выборов в США были опасения, что поддержка Украины США снизится. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в стране сохраняется двухпартийная поддержка Украины в войне против России.