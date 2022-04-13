США объявят о дополнительных 750 млн долларов военной помощи для Украины — Reuters

13 апреля, 02:57
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Белый дом еще не определился, какую дополнительную помощь получит Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Белый дом еще не определился, какую дополнительную помощь получит Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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Администрация президента США Джо Байдена 13 апреля объявит о предоставлении Украине еще 750 млн долларов военной помощи для отражения российской агрессии, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

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По словам высокопоставленного советника Конгресса, помощь, вероятно, будет включать тяжелые наземные артиллерийские системы для Украины, в том числе гаубицы.

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Отмечается, что Белый дом еще не принял окончательного решения о том, какое именно вооружение в данном пакете получит Украина.

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Ранее сообщалось, что США готовы рассмотреть вопрос поставок в Украину систем оружия, которое требует дополнительной подготовки ВСУ для его использования, сообщил неназванные чиновник Пентагона.

Он добавил, что тот факт, что системам может потребоваться дополнительное обучение не является препятствием. В качестве примера он привел дроны-камикадзы Switchblade, работе с которыми США начали обучать ВСУ после начала российского вторжения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   США Российская агрессия Белый дом Военная помощь Война России против Украины

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