«Могут быть решающим фактором». В Сенате США призвали сохранить помощь Украине 25 июля, 00:31 США должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, говорят сенаторы (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)

Американские сенаторы Марк Келли и Тэмми Дакворд, которые ранее участвовали в боевых действиях, призвали продолжать военную поддержку Украины в ее войне против агрессора.

Колонку об этом сенаторы опубликовали в The New York Times.



Как отметили американские политики, с самого начала стало понятно, что военная помощь со стороны США будет критически важной для победы Украины в войне против России.

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«В течение последних 17 месяцев мы консультировали администрацию Байдена, призывая ее постоянно оценивать и переоценивать меняющиеся реалии на линии фронта, чтобы понять, что нужно Украине, а затем быстро это предоставить», — говорится в сообщении.

Они добавили, что Штаты должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе войны могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке

Инфографика: НВ

Сенаторы кратко вспомнили, как менялись приоритеты США в военной помощи Украине — от ракетных комплексов Javelin и Stinger до дальнобойной артиллерии, систем ПВО и, наконец, боевых танков, начала подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 и предоставления кассетных боеприпасов.

«Некоторые будут критиковать наши решения как слишком медленные; другие скажут, что они заходят слишком далеко. Важно то, что США продолжают лидировать в поддержке Киева — ведь даже когда война продолжается уже второй год, ставки не снизились ни на дюйм», — говорится в публикации.

Подытоживая, они подчеркивают важность поражения Путина в войне, ведь «мир, в котором победит Украина, является более безопасным. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить альянс НАТО и создать плот против таких тиранов, как Путин».