США до сих пор не объяснили Украине, куда направят $400 млн военной помощи

Киев до сих пор не получил подтверждения относительно заключенных контрактов и направлений финансирования (Фото: www.war.gov)

Киев до сих пор не получил от Вашингтона информации о том, на какие нужды Пентагон направит $400 млн военной помощи , предусмотренной для Украины в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Об этом сказал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, сообщает Суспільне.

Несмотря на заявление американского сенатора Криса Кунса о том, что Пентагон израсходовал почти все законтрактованные средства, Киев не получил подтверждения относительно заключенных контрактов и направлений финансирования.

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По словам Сеника, Украина повторно пыталась прояснить ситуацию у американских представителей в Висбадене и в Минобороны США. Однако ответа до сих пор не получила.

«У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО — в частности, от NSATU в Висбадене — относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о том, что происходит», — сказал Сеник.

Он подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона информации о распределении средств и перечне контрактов. По словам Сеника, финансирование может покрыть ряд критических потребностей украинской армии, в частности закупку боеприпасов, материально-техническое обеспечение и поддержку эксплуатации истребителей F-16.

«Нам нужно всё: боеприпасы, материально-техническое обеспечение. Речь идет о ряде контрактов, в частности касающихся обеспечения эксплуатации самолетов F-16. Это значительная сумма. Мы очень хотели бы получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно», — отметил Сеник.

Задержка помощи Украине в размере $400 млн — что известно

В 2025 году Конгресс США двухпартийным большинством одобрил выделение средств на поддержку оборонных нужд Украины. В рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год было предусмотрено $400 млн для Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), которая предполагает заказ и производство американскими оборонными компаниями приоритетных видов вооружения для Сил обороны Украины.

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Еще один пакет финансирования на аналогичную сумму был заложен в рамках этой же программы на 2027 финансовый год.

В апреле 2026 года председатель подкомитета Сената по ассигнованиям на нужды обороны Митч Макконнелл раскритиковал Пентагон за то, что ведомство в течение нескольких месяцев не заключало соответствующих контрактов на использование этих средств. По его словам, задержка связана с заместителем министра обороны США по вопросам политики Элбриджем Колби. Макконнелл заявил, что возглавляемое им подразделение не предоставило сенаторам четких объяснений причин промедления.

Он отметил, что в прошлом году Колби поддерживал решение о временной приостановке поставок вооружений Украине, а также выступал за исключение помощи Киеву и странам Балтии из проекта оборонного бюджета США на 2026 год.

30 сентября сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс заявил, что 99,8% из этих $400 млн уже распределены для использования.