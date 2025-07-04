Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине , однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

Об этом он заявил в четверг, 3 июля, во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс.

«Мы не прекращали. Мы предоставляем оружие. Мы предоставили уже очень много оружия. Мы работаем с ними и пытаемся им помочь. Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя им оружие. И мы должны убедиться, что у нас хватит и для себя», — заявил Трамп.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.