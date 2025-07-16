Дональд Трамп может столкнуться с проблемами в ходе вооружения Украины (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент США Дональд Трамп нашел способ вооружить Украину, однако теперь нужно будет договориться, кто передаст ценное оружие, включая системы Patriot, сообщает Reuters .

В материале говорится, что дорогостоящие системы Patriot, пользующиеся большим спросом у союзников США, доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет, нацеленных на города Украины.

«Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях», — заявил посол одной из стран Северной Европы в Вашингтоне.

По словам одного источника, знакомого с ситуацией, США также заявили о готовности в рамках предлагаемого соглашения с европейскими союзниками отправить дополнительное наступательное оружие, хотя Трамп заявил, что Украина должна воздержаться от ударов по Москве.

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений, план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни, был положительно воспринят Украиной и ее союзниками.

Лидеры в Киеве и других городах приветствуют существенную смену тональности Трампа, который до последних недель восторженно отзывался о российском диктаторе Владимире Путине.

Но после этого заявления стало ясно, что Трамп представил лишь рамочный, а не конкретный план. Насколько существенной окажется поддержка для Украины, будет зависеть от предстоящих переговоров о том, кто и какое оборудование предоставит, сообщили 10 официальных лиц в США и Европе.

Главный вопрос заключается в том, кто и когда передаст батареи Patriot.

14 июля президент США Дональд Трамп во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что некоторые страны, которые имеют зенитно-ракетные комплексы Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

По его словам, определенная страна имеет 17 Patriot, и Украине могут передать большую часть этих систем или все 17.

13 июля координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фрейдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.

4 июля Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.