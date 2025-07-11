Некоторые законодатели-республиканцы заявляют, что замораживание поставок оружия Украине могло быть результатом «недоразумения» между Трампом и Хэгсетом, пишут СМИ (Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Союзники Трампа из числа сенаторов-республиканцев требуют от Конгресса тщательного рассмотрения и расследования информации о том, что глава Пентагона Пит Хегсет останавливал поставки оружия в Украину без одобрения президента.

Об этом 11 июля сообщило издание The Hill со ссылкой на свои источники в Республиканской партии.

Некоторые законодатели-республиканцы заявляют, что замораживание поставок оружия Украине могло быть результатом «недоразумения» между Трампом и Хегсетом. При этом один из высокопоставленных сенаторских помощников в комментарии изданию назвал это «явно неудачным решением по многим параметрам».

По словам источников, некоторые сенаторы-республиканцы настаивают на рассмотрении данного вопроса Конгрессам. Они считают, что если Хегсет или высокопоставленные чиновники Пентагона действовали, чтобы умышленно обойти Трампа как главнокомандующего армией США, то это «серьезную проблему, которую необходимо будет решить».

Источник The Hill среди сенаторов Республиканской партии подчеркнул, что вся ситуация с приостановкой помощи указала на проблемы с координацией между ветвями власти в США. Более того, это вызывает тревогу у республиканцев.

«Это проблемаэ. Услышать, что, возможно, были и другие приостановки или что эта приостановка длилась дольше, чем кто-либо из нас знает, для меня это тревожно. (…) Речь идет не о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, а об Украине», — сказал он.

Другие источники The Hill среди республиканцев, знакомые с проблемой приостановкой военной помощи Украине, подтвердили изданию, что Хегсет действовал так, поскольку не понимал, что именно Трамп хотел сделать с данным оружием.

Кроме того, президент Трамп не хотел бы рисковать появлением негативных заголовков в СМИ о замораживании поставок оружия Украине после успешного для него завершения саммита НАТО в Гааге, сказал The Hill один из старших помощников сенатора-республиканца.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.

Вечером 11 июля президент Владимир Зеленский заявил, что по всем докладам, поставки военной помощи США Украине возобновлены.