Работа ПВО в небе над Киевом, 29 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Решение США приостановить поставки зенитных ракет значительно повлияет на способность Украины противостоять российским ракетным и дроновым атакам. Об этом сообщает Financial Times в среду, 2 июля.

Журналисты отмечают, что решение администрации Белого дома появилось через три дня после одного из крупнейших ракетно-дронных ударов россиян по Украине, а также на фоне эскалации в последние месяцы.

По словам американских чиновников, среди вооружений — перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, запускаемые украинскими истребителями F-16. По их словам, этот шаг был вызван беспокойством относительно собственной военной готовности Вашингтона, запасы которого якобы исчерпываются.

«Мы рассчитывали на многие из этих систем, как и было обещано… Это существенно влияет на наше планирование», — сказал украинский чиновник, ответственный за военную стратегию.

Украинский чиновник также отметил, что американцы поставили под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины.

По словам чиновников, с которыми говорили журналисты, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине:

десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot;

десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов;

более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16;

противотанковых гранатометов AT4;

примерно 250 реактивных снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS и M270 MLRS.

Как отмечает FT, в Белом доме отказались подтвердить, передача каких именно систем вооружений была остановлена. Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что Пентагон все еще предлагает варианты военной помощи Украине, но «изучает и адаптирует свой подход».

Военный эксперт киевского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что «отсутствие зенитных ракет Patriot приведет к увеличению количества успешных российских ракетных ударов по украинским городам, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения».

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.