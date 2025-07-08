Помощники президента США Дональда Трампа обсудят 8 июля вопрос о поставках оружия Украине — после недавнего его заявления о возобновлении процессов, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, члены команды по вопросам национальной безопасности администрации планируют обсуждать детали поставок оружия, в том числе ракет для ЗРК Patriot, в Украину.

«Мы собираемся отправить еще оружия. Мы должны это сделать — они должны иметь возможность защищаться. (…) Они подвергаются очень сильным ударам. Мы должны будем отправить больше оружия. В первую очередь, оборонительное оружие, ведь они подвергаются очень, очень сильным ударам», — заявил Трамп вечером 7 июля перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Такое заявление президента США стало поворотным — после того, как на прошлой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу CNN, что администрация Трампа приостанавливает поставки некоторых видов оружия в Украину, в том числе и ракет для ПВО. Решение было принято после пересмотра военных расходов и американской поддержки зарубежных стран, который был одобрен министром обороны США Питом Хегсетом.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в администрации Трампа уже велись дискуссии по поводу того, как нужно доставлять дополнительные ракеты Patriot в Украину после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

Во время разговора президент Зеленский попросил разъяснений по поводу приостановки поставок оружия. При этом президент Трамп попытался сгладить ситуацию и дал понять, что по-прежнему готов помочь Украине защитить себя, подытожил источник CNN.

Ранее издание Axios писало со ссылкой на собственные источники, что президент Трамп предложил властям Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

По словам собеседников издания, власти США и европейские партнеры в таком разделили бы стоимость приобретения ЗРК для Украины.

По информации немецкого журнала Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае 2025 года направил в Пентагон первый запрос относительно того, будут ли США поставлять Украине дополнительные системы ПВО Patriot, если Германия их оплатит.

Прекращение помощи США Украине

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.