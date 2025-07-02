Законодатели в США не согласны с решением Пентагона (Фото: REUTERS / Al Drago)

Республиканцы в США критикуют решение администрации президента Дональда Трампа остановить некоторые поставки американских ракет и боеприпасов в Украину. Об этом в среду, 2 июля, сообщает Politico .

По данным издания, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, заявил, что будет «агрессивно изучать этот вопрос».

«Мы должны развивать собственную оборонную промышленную базу здесь, в США, одновременно оказывая необходимую помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от жестокого диктатора-захватчика [Владимира Путина]», — заявил представитель Пенсильвании Фицпатрик.

Реклама

Законодатели с разными политическими взглядами в США назвали приостановление поставок оружия, одобренное во времена администрации Джо Байдена, нарушением обязательств Трампа перед Киевом, подтвержденных на прошлой неделе на саммите НАТО, добавляет Politico.

Конгрессмен-республиканец от Техаса Майкл Маккол заявил журналистам, что он «очень интенсивно» изучает, не является ли замораживание Пентагона нарушением законодательства о помощи Украине, которое Конгресс принял в 2024 году. Он также утверждает, что пауза наступает «в неподходящее время» из-за «попытки» Трампа договориться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как добавляет Politico, демократы, которые во время первого срока Трампа требовали его импичмента из-за задержки денег на вооружение Украины, также выступили с критикой задержки помощи.

В то же время журналисты отметили, что некоторые ведущие законодатели не были готовы возложить вину на самого Трампа. Вместо этого они выделили высокопоставленных чиновников Пентагона, которые скептически относятся к дальнейшей помощи Украине.

Сенатор Ричард Блюменталь и старший член Сенатского комитета по вооруженным силам назвал решение прекратить военную помощь «ошибочным и, возможно, даже неискренним». Он сказал, что он и его коллеги в обеих партиях были удивлены этой новостью — и что от этого пострадают украинцы.

«Они потеряют больше жизней, больше людей будут искалечены и ранены — больше домов, больниц, школ будет разрушено», — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США сейчас выясняют детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, ПВО, на всех рабочих уровнях.

Инфографика: NV

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения этого вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как позже заявил журналист Остап Яриш, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик направил президенту США Дональду Трампу письмо с требованием провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановления критически важной военной помощи Украине.