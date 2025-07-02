Решение США о прекращении некоторой военной помощи Украине стало неожиданным для европейских чиновников. Об этом в среду, 2 июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщил один из чиновников на условиях анонимности, чиновники были ошеломлены в частности из-за того, что они пытаются найти способы компенсировать уменьшение американской помощи. Он добавил, что переговоры проходят за закрытыми дверями.

Реклама

Собеседники Bloomberg добавили, что европейские союзники требуют разъяснений от Белого дома относительно этого решения, причем некоторые из них считают, что позиция может быть смягчена или отменена.

Инфографика: NV

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США сейчас выясняют детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, ПВО, на всех рабочих уровнях.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.