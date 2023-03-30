В Белом доме заявили, что не видят признаков нарушений использования военной помощи США в Украине 30 марта, 09:10 Джон Кирби озвучил позицию Белого дома касательно использования военной помощи США Киевом (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

В Белом доме не видят признаков вопиющих нарушений использования Украиной военной помощи, которую предоставляют США.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

«Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-либо вопиющих нарушений», — отметил он.

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Кирби отметил, что Киев разделяет беспокойства Вашингтона относительно обеспечения надлежащей подотчетности и прозрачности техники, которая направляется на поле боя.

«Мы все стремимся к большему надзору и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это война. Во время боя невозможно идеально предугадать движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат берет с собой в бой», — резюмировал он.

В Министерстве финансов США в конце января 2023 года заявили, что не видят признаков неправомерного использования американских средств в Украине. Для проверки использования международной помощи в Киев приезжали аудиторы из США.

Вашингтон поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, предоставляя беспрецедентные объемы военной и финансовой помощи Киеву, а также обучая украинских военных.





Президент США Джо Байден заявлял, что страна будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.