США помогут Украине восполнить нехватку оружия, если будет необходимость — Блинкен 12 мая, 09:58 Блинкен заверил Украину в дальнейшей поддержке (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поможет Украине восполнить нехватку вооружения, если в этом будет необходимость.

Об этом он сказал на брифинге.

Блинкен отметил, что на каждом этапе поддержки Киева США работают с более чем 50 странами, чтобы «приспособиться, адаптироваться, убедиться», что у украинских военных есть все необходимое для борьбы с оккупационной армией РФ.

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«Это процесс, и мы работаем буквально каждый день с украинцами и с этой коалицией стран, чтобы убедиться, что у них есть поддержка. Если есть пробелы, если есть нехватка, они сообщат нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить», — сказал он.

Блинкен добавил, что разные страны будут делать разные вещи в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл.

«Поэтому мы предоставили Украине некоторые уникальные вещи в рамках этого процесса. Другие страны могут поступать иначе, чем мы. Вопрос в другом: соответствует ли все это тому, что нужно Украине? И мы уверены, что это так», — резюмировал госсекретарь США

3 мая Министерство обороны США объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS и не только.

9 мая Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. Помощь включает дополнительные системы ПВО, боеприпасы артиллерийские снаряды.



Всего США предоставили почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.