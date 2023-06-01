Пентагон закупит для Украины установки Gepard на 118 миллионов долларов 1 июня, 16:16 Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Пентагон заключил контракт с компанией Global Military Products на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard на сумму 118 375 740 долл, сообщается на сайте оборонного ведомства США.

Средства были выделены из запланированного бюджета «на зарубежные военные продажи в рамках инициативы содействия безопасности Украины за 2010 финансовый год», сам контракт будет реализовываться в Иордании, завершение планируется на 30 мая 2024 года.



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Gepard — зенитная установка, которая базируется на танке Leopard 1 и оснащена двумя 35-мм автоматическими пушками. Благодаря своей универсальности, установки Gepard могут выполнять огневые задачи не только по воздушным целям, но и по наземным и надводным объектам, включая вражескую бронетехнику.



Gepard отличаются своей высокой технологичностью, включая периодически обновляемую немецкую электронику, два радара и системы автоматического слежения за целями. Эти системы позволяют вести огонь по более удаленным воздушным целям.



Инфографика: NV

31 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. В него вошли, в частности, снаряды, в частности для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.