«Путин чувствует, что нет причин останавливаться». Интервью с послом Украины в Австралии и Новой Зеландии Мирошниченко

— Из Австралии есть важные новости о санкциях, которые были введены властями против россиян. Но сначала о том, что США приостановили поставки ракет для Patriot в Украину. Наши источники и в Минобороны, и в других украинских властных структурах говорят, что это правда. В какой-то момент, без предупреждения, такие поставки были приостановлены. Как вы это понимаете? Или это та же логика America First? «Нам самим нужно. У нас нет никакой горячей войны, но у нас мало, мы вам не будем давать». Какой вывод вы сделали?

— Во-первых, мое руководство из Министерства иностранных дел и руководство Министерства обороны уже прокомментировало этот вопрос. Я думаю, что это официальная позиция и их понимание ситуации. Оно, пожалуй, будет лучше всего в этом случае.

Но давайте еще шире посмотрим на эту проблему, потому что это не только проблема Соединенных Штатов, это проблема всех стран-членов НАТО, в которых оборонная индустрия не имеет тех мощностей, которые бы обеспечили их собственные потребности и также потребности Украины. Поэтому это проблема не только американская, а также европейская в целом.