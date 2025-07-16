Как заявляют источники Reuters, главный вопрос заключается в том, кто и когда в Европе предоставит Украине ЗРК Patriot в рамках плана Трампа (Фото: REUTERS/Chris Helgren/Pool)

В странах Европы, даже среди близких союзников США, заранее не знали о плане президента Трампа по продаже им оружия для нужд Украины.

Об этом сообщает 16 июля агентство Reuters cо ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

«Теперь наступает самая сложная часть — договориться о том, кто на самом деле откажется от своих ценных систем, в том числе от ракетных батарей Patriot, которые Киев так отчаянно ищет. (…) Дорогие системы Patriot, пользующиеся большим спросом среди союзников США, доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет, нацеленных на города Украины», — пишет издание.

Как рассказали Reuters десять источников среди чиновников США и стран Европы, то, насколько серьезной окажется поддержка Украины в рамках плана Трампа, будет зависеть от предстоящих переговоров о том, какая страна и какое армейское оборудование будет предоставлять Киеву.

Главный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит Украине ЗРК Patriot, заявляют источники.

Во время встречи с президентом Трампом в Овальном кабинете14 июля генсек Марк Рютте упомянул шесть стран НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, — которые готовы принять участие в данной схеме закупки оружия.

«Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях», — сказал изданию посол одной из стран Северной Европы в США.

Высокопоставленные источники в посольствах двух из вышеуказанных стран в США сообщили Reuters, что они лично узнали о плане, когда он был объявлен.

«Я четко понимаю, что никто не был заранее проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что внутри администрации Трампа только сейчас начинают разбираться, что это будет означать на практике», — сказал изданию посол другой европейской страны.

В ответ на запрос о комментарии представители Пентагона сослались Reuters на заявление Трампа от 14 июля, в котором он объявил о своем полном согласии со словами Рютте. В Белом доме не ответили на запрос агентства о комментарии, равно как и посольства Украины и России в Вашингтоне.

Представитель НАТО заявил Reuters, что координировать поставки оружия Киеву планируют через механизм, известный как NATO Security Assistance and Training for Ukraine. Данная миссия Альянса в Германии уже довольно долгий срок отвечает за координацию западной военной помощи Киеву.

«Несколько европейских стран уже обязались поддержать эту инициативу, в том числе Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия», — сказал представитель НАТО и добавил, что детали еще обсуждаются.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

16 июля президент Трамп заявил, что ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять в Украину.

«Их (ракеты — ред.) же отправляют. Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату», — подытожил глава Белого дома.