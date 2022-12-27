Для укрепления военного потенциала Украины. Швеция дополнительно выделила более $19 млн

27 декабря, 14:41
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Стокгольм — столица Швеции (Фото:Botan/Wikipedia)

Стокгольм — столица Швеции (Фото:Botan/Wikipedia)

Королевство Швеция дополнительно выделило в поддержку обороны Украины почти 200 млн шведских крон (19,2 млн долларов).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

«Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

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Как отмечается, средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.

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«Швеция гордится тем, что поддерживает наших украинских друзей. Это важно и для Украины, и для Европы и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году в Посольстве Швеции мы желаем только одного, чтобы в Украине наступил мир. Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется», — подчеркнули в Посольстве Королевства Швеция в Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции выделило Украине еще 600 млн шведских крон (свыше 55 млн евро). Эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

В конце ноября Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он стал рекордным в истории двусторонних отношений.

https://www.youtube.com/embed/6weHdm0ZL_4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Помощь Швеция Война России против Украины

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