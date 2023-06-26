Польша передаст боевым подразделениям МВД Украины тысячи автоматов и миллионы боеприпасов

26 июня, 16:06
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Игорь Клименко встретился со своим польским коллегой и договорился о военной помощи для боевых подразделений (Фото:Mariusz Kamiński/Twitter)

Игорь Клименко встретился со своим польским коллегой и договорился о военной помощи для боевых подразделений (Фото:Mariusz Kamiński/Twitter)

Польша передаст Украине тысяч автоматов и миллионы боеприпасов.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский после встречи с главой МВД Украины Игорем Клименко.

В своем Twitter он уточнил, что военную помощь получат боевые подразделения украинского силового ведомства.

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«Мы поддерживаем Украину с начала войны, и будем это делать. Приступаем к поставке оружия боевым формированием МВД Украины. Это тысячи автоматов и миллионы боеприпасов, позволяющих эффективно воевать защитникам свободы Украины и Европы», — отметил Каминский.

Он также добавил, что были достигнуты договоренности о лечении на территории Польши раненых украинских военных, пишет PAP.

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«В нашем распоряжении всегда есть санитарный поезд, готовый забрать украинских раненых военных во Львове для дальнейшего их распределения по военным госпиталям Польши», — резюмировал польский министр.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша оказывает финансовую и военную поддержку Киеву. На ее территории также проходят учения украинских военнослужащих.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Военная помощь Боеприпасы

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