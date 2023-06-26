Польша передаст боевым подразделениям МВД Украины тысячи автоматов и миллионы боеприпасов 26 июня, 16:06 Игорь Клименко встретился со своим польским коллегой и договорился о военной помощи для боевых подразделений (Фото:Mariusz Kamiński/Twitter)

Польша передаст Украине тысяч автоматов и миллионы боеприпасов.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский после встречи с главой МВД Украины Игорем Клименко.

В своем Twitter он уточнил, что военную помощь получат боевые подразделения украинского силового ведомства.

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«Мы поддерживаем Украину с начала войны, и будем это делать. Приступаем к поставке оружия боевым формированием МВД Украины. Это тысячи автоматов и миллионы боеприпасов, позволяющих эффективно воевать защитникам свободы Украины и Европы», — отметил Каминский.

Он также добавил, что были достигнуты договоренности о лечении на территории Польши раненых украинских военных, пишет PAP.

«В нашем распоряжении всегда есть санитарный поезд, готовый забрать украинских раненых военных во Львове для дальнейшего их распределения по военным госпиталям Польши», — резюмировал польский министр.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша оказывает финансовую и военную поддержку Киеву. На ее территории также проходят учения украинских военнослужащих.