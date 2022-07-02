Оружие и оборудование. Блинкен утвердил выделение Украине дополнительной военной помощи на $820 млн

2 июля, 18:32
Энтони Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи для Украины (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Энтони Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи для Украины (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен утвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму $820 млн.

«В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, я утверждаю наше четырнадцатое выделение оружия и оборудования из запасов Минобороны США для самообороны Украины на сумму до 50 миллионов долларов», — говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой Посольства США в Украине.

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Блинкен отметил, что такое решение вместе с параллельным объявлением о финансировании Инициативы содействия безопасности Украине на $770 млн увеличит общую военную помощь США Украине до более чем $6,92 миллиарда после начала полномасштабного вторжения России.

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«Украинцы продолжают сталкиваться с жестокостью, которую на этой неделе снова подчеркнуло нападение на торговый центр с гражданскими. Они продолжают борьбу за свою страну и США продолжают поддерживать их и их достойное дело. Наша преданность украинскому народу непреклонна, и мы вместе с Украиной», — резюмировал он.

Накануне в Минобороны США объявили о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму $820 млн.

Пакет помощи будет включать:

  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • две системы ПВО NASAMS;
  • до 150 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии;
  • четыре дополнительных контрбатарейных радара.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение США и назвал его историческим.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   США Военная помощь Энтони Блинкен Война России против Украины

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