Оружие и оборудование. Блинкен утвердил выделение Украине дополнительной военной помощи 2 июля, 18:32 Энтони Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи для Украины (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен утвердил предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму $50 млн, что является частью общего пакета в $820 млн.

«В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, я утверждаю наше четырнадцатое выделение оружия и оборудования из запасов Минобороны США для самообороны Украины на сумму до 50 миллионов долларов», — говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой посольства США в Украине.

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Блинкен отметил, что такое решение вместе с параллельным объявлением о финансировании Инициативы содействия безопасности Украине на $770 млн увеличит общую военную помощь США Украине до более чем $6,92 миллиарда после начала полномасштабного вторжения России.

«Украинцы продолжают сталкиваться с жестокостью, которую на этой неделе снова подчеркнуло нападение на торговый центр с гражданскими. Они продолжают борьбу за свою страну, и США продолжают поддерживать их и их достойное дело. Наша преданность украинскому народу непреклонна, и мы вместе с Украиной», — резюмировал он.

Накануне в США объявили о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму $820 млн.

Пакет помощи будет включать:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

две системы ПВО NASAMS;

до 150 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии;

четыре дополнительных контрбатарейных радара.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение США и назвал его историческим.



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