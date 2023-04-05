Столтенберг рассказал, какую военную помощь НАТО предоставит Украине для вытеснения россиян 5 апреля, 18:55 Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

В ближайшие недели и месяцы военная помощь для Украины от НАТО будет только расти.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, передает корреспондент NV.

«Мы будем и дальше оказывать большую помощь Украине в последующие недели и месяцы. Мы даем им БМП, боевые танки, а также пехотные машины. Мы оказываем очень много другой помощи — средства для разминирования полей, чтобы украинцы могли расширить свои барьеры обороны — поля, заминированные россиянами. Здесь речь идет не только о предоставлении боевых танков, но и о всей помощи, которая нужна украинцам, чтобы они могли работать, насколько это им будет необходимо. И мы говорим здесь не только о том, что будет здесь сделано через несколько дней, а в течение недель и месяцев. Мы также предоставляем топливо, вооружение, запчасти — все, что необходимо, чтобы поддерживать Украину в их усилиях. В общем, имеется большое количество боевых танков. Некоторые из них уже старшего поколения и времен, а некоторые из них — это современные танки стандартов НАТО, например Challenger. Также многие члены Альянса доставили в Украину танки Leopard, а США рассматривают вопросы предоставления Abrams. И также мы предоставляем самоходные БМП», — сказал генсек.

Видео дня

Он также добавил, что партнеры Украины предоставляют ей новые возможности, чтобы и дальше вытеснять российских оккупантов.

«Мы предоставляем украинцам новые возможности, чтобы они и дальше могли продолжать бороться и вытеснять российские войска. И украинцы должны сами принимать решение когда и как. Наша ответственность состоит в том, чтобы помогать им», — добавил он.

В течение 4−5 апреля в Брюсселе проходила встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ходе которой Финляндия официально присоединилась к Альянсу, и также состоялось впервые с 2017 года заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.