Новая Зеландия объявила о новом пакете поддержки Украины на сумму более 9,4 миллиона долларов

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс объявили о новой помощи Украине на сумму около 9,3 миллиона долларов.

Об этом сообщили на официальном сайте новозеландского правительства.

Лидеры государства повторили, что на четвертый год полномасштабной войны их позиция остается неизменной: там осуждают военную агрессию Кремля и солидарны с Украиной.

Веллингтон внесет взносы в Фонд Безопасность, помощь и обучение от НАТО для Украины и Коалицию беспилотников. Также передадут гуманитарную помощь пострадавшим от войны общинам и помогут украинским беженцам, находящимся в соседних странах.

Этот пакет поддержки дополняет недавно объявленные санкции против российского теневого флота и других структур, которые способствуют войне Москвы в Украине, говорится в пресс-релизе.