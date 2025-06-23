Новая Зеландия объявила о новом пакете поддержки Украины на сумму более 9,4 миллиона долларов

23 июня, 15:04
Поделиться:
Кристофер Лаксон объявил о новом пакете военной помощи Украине (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/)

Кристофер Лаксон объявил о новом пакете военной помощи Украине (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/)

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс объявили о новой помощи Украине на сумму около 9,3 миллиона долларов.

Об этом сообщили на официальном сайте новозеландского правительства.

Лидеры государства повторили, что на четвертый год полномасштабной войны их позиция остается неизменной: там осуждают военную агрессию Кремля и солидарны с Украиной.

Реклама

Веллингтон внесет взносы в Фонд Безопасность, помощь и обучение от НАТО для Украины и Коалицию беспилотников. Также передадут гуманитарную помощь пострадавшим от войны общинам и помогут украинским беженцам, находящимся в соседних странах.

Этот пакет поддержки дополняет недавно объявленные санкции против российского теневого флота и других структур, которые способствуют войне Москвы в Украине, говорится в пресс-релизе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Новая Зеландия Война России против Украины Военная помощь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X