Норвегия будет производить в Украине надводные дроны

Торе Оншуус Сандвик заявил, что Норвегия будет прозводить надводные БПЛА в Украине (Фото: Norwegian Ministry of Defence / X)

Норвегия будет разрабатывать и производить беспилотные надводные аппараты на территории Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Норвегия выделила примерно 6,7 миллиарда норвежских крон в 2025 году в поддержку «морской коалиции», возглавляемой совместно с Великобританией.

Реклама

«Часть этого финансирования используют для разработки и производства беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, с производством в Украине», — заявил министр обороны Торе Оншуус Сандвик.

Компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

«Беспилотные суда играют решающую роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море», — отметила Минобороны.

Накануне украинский министр обороны Рустем Умеров рассказывал, что Kongsberg Defence&Aerospace открыла офис в Украине.

По его словам, в дальнейшем планируется реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря, ведь по этим направлениям Kongsberg является мировым лидером.