Военная помощь для ВСУ. Министры обороны США и Британии обсудили поддержку Украины 13 мая, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили шаги по оказанию помощи Украине для защиты от российской агрессии. Об этом говорится в заявлении Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 13 мая.

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Отмечается, что Уоллес встретился со своим американским коллегой в Пентагоне в среду, 11 мая.

«Они обсудили совместные усилия Великобритании и США по поддержке Украины, в том числе путем предоставления военной помощи и координации доставки помощи от других партнеров», — говорится в сообщении.

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Они также обсудили непрекращающиеся усилия по обеспечению способности НАТО сдерживать и защищаться от любой российской агрессии против союзников в Восточной Европе.

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