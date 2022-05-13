Военная помощь для ВСУ. Министры обороны США и Британии обсудили поддержку Украины
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили шаги по оказанию помощи Украине для защиты от российской агрессии. Об этом говорится в заявлении Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 13 мая.
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Отмечается, что Уоллес встретился со своим американским коллегой в Пентагоне в среду, 11 мая.
«Они обсудили совместные усилия Великобритании и США по поддержке Украины, в том числе путем предоставления военной помощи и координации доставки помощи от других партнеров», — говорится в сообщении.
Они также обсудили непрекращающиеся усилия по обеспечению способности НАТО сдерживать и защищаться от любой российской агрессии против союзников в Восточной Европе.
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