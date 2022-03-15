Белый дом отреагировал на данные о возможной военной помощи Китая России 15 марта, 09:04 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

В Белом доме прокомментировали информацию о возможной военной помощи Китая России в войне против Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга не стала отвечать на вопрос, оказывал ли Китай какую-либо помощь России, или выражал намерение это сделать.

В то же время, по ее словам, США Китай столкнется со «значительными последствиями», если решится на помощь России.

«Если они предоставят военную или другую помощь, которая, пойдет вразрез с санкциями, или поддержат военные действия, это будет иметь значительные последствия», — сказала Псаки.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

Сообщалось, что США предостерегли Китай от предоставления военной или финансовой помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину.



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