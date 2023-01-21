Кипр готов отправить Украине танки Т-80У, только если получит от Греции немецкие Leopard-2 — СМИ 21 января, 15:13 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Кипр заявил о готовности отправить Украине танки Т-80У советского производства в обмен на немецкие Leopard. На вооружении страны есть около 82 таких танков.

Об этом сообщает Army Recognition.

Как отмечается, весной 2022 года США обратились к правительству Кипра с просьбой предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы ТОР-М1 и С-300, а также танки Т-80У, БМП-3, истребители Ми-35 и вертолеты. Тогда Кипр выдвинул одно условие: скорейшее получение Leopard-2 в обмен на пожертвования своих T-80У. На сегодняшний день нет ответа от Шольца.

Видео дня

Отмечается, что в Кипре хотят, чтобы танки поступали из дружеской Греции, уже имеющей их на вооружении. В греческом арсенале 170 Leopard 2A и 183 единицы Leopard 2A4GR, выпущенные в 1980-х годах, но сейчас они в процессе модернизации.

Греция в свою очередь хочет получить более новые Leopard 2 в обмен, чтобы избежать истощения своей армии на фоне обострения с Турцией.

Кипр имеет около 82 танков Т-80У. Это усовершенствованная версия Т-80, обладающая модернизированной башней, динамической защитой Контакт-5, улучшенный прицел и оснащенная противотанковым ракетным комплексом 9М119 Свир.

В последние недели некоторые страны-партнеры выразили готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые издания писали, в частности, что Берлин не хочет принимать это решение без США.