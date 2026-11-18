Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины (Фото: REUTERS/Carlos Osorio)

Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы, специальные датчики для ПВО, военное снаряжение и сухие пайки.

Об этом сообщило Министерство обороны Канады.

Также Канада дополнительно выделит около 35 миллионов долларов на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

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Кроме того, Канада выделит ещё около 62 миллиона долларов на закупку для Украины специализированных датчиков для систем ПВО и 23 миллиона долларов — на зимнее снаряжение.

Также ВСУ получат 1,6 миллиона 20-мм боеприпасов и 250 тысяч индивидуальных сухих пайков из запасов Вооружённых сил Канады.

9 ноября Канада ввела дополнительные санкции против России, чтобы ослабить ее ракетный потенциал, ограничить возможности оборонно-промышленного комплекса и увеличить экономические потери от войны против Украины. В санкционный список были включены 38 организаций и 24 физических лица.

30 октября премьер-министр страны Марк Карни заявил, что власти страны выделят 500 млн евро — в рамках запланированного Европейским союзом кредита для Украины на 90 млрд евро.