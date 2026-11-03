Трамп заявил о намерении прекратить военную помощь Израилю, поскольку «они в ней не нуждаются»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит предоставлять Израилю военную помощь на сумму около 4 млрд долларов в конце 2026 года, поскольку страна, по его словам, больше не нуждается в этих средствах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что американская помощь Израилю стала политическим аргументом для демократов, использующих ее в своих предвыборных кампаниях. В то же время он поставил под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования израильской армии, если Иерусалим способен самостоятельно обеспечивать свои потребности.

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«Израиль для нас на первом месте. Мы предоставляем им больше, чем кому-либо другому, и они уже в этом не нуждаются», — сказал он.

По словам американского президента, он обсуждал этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на протяжении нескольких лет. Трамп добавил, что в случае необходимости Израиль сможет и впредь получать американскую поддержку.

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CNN сообщает, что в настоящее время США ежегодно предоставляют Израилю военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в рамках десятилетнего меморандума о взаимопонимании, действующего с 2018 года и рассчитанного до 2028 года. Израиль использует эти средства для закупки американских вооружений, поэтому финансирование фактически поступает производителям оружия в США.

Заявление Трампа прозвучало после того, как Нетаньяху в преддверии выборов в Израиле высказался о возможном прекращении американской помощи. По словам израильского премьера, стране придется привыкать к отсутствию десятков миллиардов долларов, которые ранее поступали на оборонные нужды.

В то же время в мае США и Израиль начали переговоры о новом соглашении, которое должно заменить действующий меморандум. В марте 2025 года администрация Трампа также одобрила для Израиля дополнительный пакет военной помощи на сумму 4 млрд долларов после срыва второго перемирия в секторе Газа.

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Заявление президента США вызвало критику в Израиле. Лидер левой партии «Демократы» Яир Голан назвал возможное прекращение помощи серьезным поражением для Нетаньяху. По его мнению, израильскому премьеру следовало бы добиваться увеличения американской поддержки, а не ее отмены.

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Журналист и биограф Нетаньяху Аншель Пфеффер также заявил, что решение Трампа может стать серьезным ударом для израильского премьера и его ближайшего окружения, отвечавшего за отношения с администрацией США. В то же время CNN отмечает, что пока неясно, договорились ли Вашингтон и Тель-Авив о конкретных условиях прекращения финансирования.