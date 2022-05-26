Израиль отклонил просьбу США разрешить передачу ракет Украине — СМИ 26 мая, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Украина не получит противотанковые ракеты Spike (Фото:Eurospike GmbH)

Израиль отклонил просьбу Соединенных Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской технологии и лицензии, сообщает Axios со ссылкой двух представителей США и Израиля.



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По информации издания, заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль встретился с генеральным директором минобороны Израиля Амиром Эшелем и поднял вопрос об усилиях администрации Байдена, направленных на то, чтобы заставить страны всего мира поставлять Украине оружие.

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По словам источников, Каль спросил у Эшеля, даст ли Израиль разрешение Германии на передачу противотанковых ракет Spike Украине, на что получил отказ и сообщение, что Еврейское государство будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Согласно данным источника, чиновник заявил, что Израиль обеспокоен тем, что гибель российских военных из оружия израильского производства может привести к тому, что РФ нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии, где та имеет большое влияние.

Отмечается, что Израиль отправил партию из 2000 касок и 500 защитных жилетов для экстренных и гражданских организаций Украины.

Ранее Украина среди военной помощи просила у Германии танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, а также противотанковые комплексы Milan и Spike.

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