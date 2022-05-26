Израиль отклонил просьбу США разрешить передачу ракет Украине — СМИ

26 мая, 02:24
Цей матеріал також доступний українською
Украина не получит противотанковые ракеты Spike (Фото:Eurospike GmbH)

Украина не получит противотанковые ракеты Spike (Фото:Eurospike GmbH)

Израиль отклонил просьбу Соединенных Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской технологии и лицензии, сообщает Axios со ссылкой двух представителей США и Израиля.

Война России против Украины — главные события 25 мая

По информации издания, заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль встретился с генеральным директором минобороны Израиля Амиром Эшелем и поднял вопрос об усилиях администрации Байдена, направленных на то, чтобы заставить страны всего мира поставлять Украине оружие.

Видео дня

По словам источников, Каль спросил у Эшеля, даст ли Израиль разрешение Германии на передачу противотанковых ракет Spike Украине, на что получил отказ и сообщение, что Еврейское государство будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Читайте также:

Израиль (Фото:edu_castro27 / pixabay) «Существенный шаг». Израиль решил увеличить военную помощь Украине после скандальных заявлений Лаврова — СМИ

Согласно данным источника, чиновник заявил, что Израиль обеспокоен тем, что гибель российских военных из оружия израильского производства может привести к тому, что РФ нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии, где та имеет большое влияние.

Отмечается, что Израиль отправил партию из 2000 касок и 500 защитных жилетов для экстренных и гражданских организаций Украины.

Ранее Украина среди военной помощи просила у Германии танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, а также противотанковые комплексы Milan и Spike.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Израиль Российская агрессия Сирия Военная помощь Противотанковые ракеты Украина Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X