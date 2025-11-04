Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что это будет уже 12-й пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году (Фото: Reuters / Keith Weir)

Об этом 3 ноября заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто, пишет издание La Repubblica.

«Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем. Вероятно, да, мы подготовим новый пакет, который я вскоре представлю в том же формате, что и другие пакеты», — сказал он журналистам, выступая на презентации календаря Министерства обороны в Дворце армии в Риме

Крозетто отсобо отметил, что это уже будет 12-й пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

«Что касается ракет Patriot, отправленных из Германии, то эта страна имеет их и может отправить. Мы отправили все, что у нас было — помощь засекречена — не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена», — подытожил министр.

24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что 12-й пакет военной помощи Италии Украине будет сосредоточен на боеприпасах и ракетах для системы противовоздушной обороны SAMP/T.

По словам собеседников издания, пакет может быть готов уже в конце 2025 года — в зависимости от парламентских процедур.

Правительство премьера Италии Джорджии Мелони с момента полномасштабного вторжения России в Украину направило уже 11 оборонных пакетов. Их общая стоимость оценивается от 2,5 до 3 млрд, сказали источники Bloomberg

Собеседники агентства также добавили, что Италия уже передала Украине две ракетные батареи SAMP/T, но точные детали содержимого пакетов остаются под строгим режимом государственной тайны.