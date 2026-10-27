Пакет помощи готов, но даты нет: Мелони отложила отправку оружия Украине до выборов в США — СМИ
Джорджа Мелони, которая, по данным СМИ, ожидает выборов в США, прежде чем отправить Украине новый пакет вооружений (Фото: REUTERS/Remo Casilli)
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не спешит отправлять Украине 13-й пакет военной помощи и ожидает промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом пишет итальянское издание Il Giornale d'Italia.
По данным издания, пакет уже готов, но даты его отправки до сих пор нет. Последнюю партию итальянской военной помощи Украина получила еще десять месяцев назад.
Отправку откладывали несколько раз: сначала на июль, затем на сентябрь, потом — до съезда партии «Лига», а теперь — до выборов в США. Каким должен быть их результат, чтобы Рим принял решение, и будет ли пакет отправлен сразу после голосования — неизвестно.
Окончательного решения о прекращении поставок, как пишет издание, нет. В правительстве Мелони настаивают, что поддержка Украины продолжится, но не говорят, когда именно будет отправлена помощь. Из-за задержки под угрозой оказалось и обязательство, которое Мелони взяла на себя перед президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским.
В воскресенье, 25 октября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини был переизбран лидером ультраправой партии Лига. После этого он пообещал потребовать от правительства прекратить помощь Украине и предположил, что часть средств могла попасть к коррумпированным чиновникам из окружения Зеленского. Как писала газета La Repubblica, Мелони выразила недовольство этими заявлениями, а в правительстве заверили, что политика в отношении Украины не изменится.
Спор разворачивается в преддверии всеобщих выборов в Италии, которые должны состояться в следующем году; в этой ситуации правые партии борются за один и тот же электорат. Сальвини уже неоднократно выступал против военной помощи Украине, а в сентябре встречался с послом России. Мелони же, напротив, поддерживает Киев и назвала рискованной договоренность Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива.