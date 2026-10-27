По данным издания, пакет уже готов, но даты его отправки до сих пор нет. Последнюю партию итальянской военной помощи Украина получила еще десять месяцев назад.

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Отправку откладывали несколько раз: сначала на июль, затем на сентябрь, потом — до съезда партии «Лига», а теперь — до выборов в США. Каким должен быть их результат, чтобы Рим принял решение, и будет ли пакет отправлен сразу после голосования — неизвестно.

Окончательного решения о прекращении поставок, как пишет издание, нет. В правительстве Мелони настаивают, что поддержка Украины продолжится, но не говорят, когда именно будет отправлена помощь. Из-за задержки под угрозой оказалось и обязательство, которое Мелони взяла на себя перед президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским.

В воскресенье, 25 октября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини был переизбран лидером ультраправой партии Лига. После этого он пообещал потребовать от правительства прекратить помощь Украине и предположил, что часть средств могла попасть к коррумпированным чиновникам из окружения Зеленского. Как писала газета La Repubblica, Мелони выразила недовольство этими заявлениями, а в правительстве заверили, что политика в отношении Украины не изменится.

Спор разворачивается в преддверии всеобщих выборов в Италии, которые должны состояться в следующем году; в этой ситуации правые партии борются за один и тот же электорат. Сальвини уже неоднократно выступал против военной помощи Украине, а в сентябре встречался с послом России. Мелони же, напротив, поддерживает Киев и назвала рискованной договоренность Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива.