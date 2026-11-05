Рим готовит 13-й пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России . Его содержание пока засекречено, однако он может включать ракеты-перехватчики Aster для франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомлённых источника.

По данным издания, министр обороны Италии Гвидо Кроцетто представит новый пакет парламентариям на следующей неделе. Ожидается, что его утвердят после того, как 10 ноября Кроцетто проинформирует парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности.

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Предыдущий пакет военной помощи Италия утвердила почти год назад. Задержка с подготовкой новой поставки свидетельствует о все более серьезных разногласиях внутри итальянской правящей коалиции по вопросу поддержки Украины.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони остается одной из самых последовательных сторонниц Украины среди западных лидеров. В то же время её правительственная коалиция всё больше расходится во мнениях по поводу военной помощи Киеву.

Действующее правительство имеет разрешение на поставки оружия Украине в соответствии с указом, утвержденным в конце прошлого года. Он действует до 31 декабря.

Однако дальнейшая судьба программы остается неопределённой. Вице-премьер-министр Маттео Сальвини и его партия «Лига» выступают против дальнейших поставок оружия Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Антонио Таяни и Крозетто защищают военную поддержку Киева, подчеркивая, что она является частью обязательств Италии перед Европейским союзом и НАТО.

27 октября стало известно, что Джордж Мелони не спешит направлять Украине 13-й пакет военной помощи и ждёт промежуточных выборов в Конгресс США.

Итальянское издание Il Giornale d’Italia писало, что пакет уже готов, но дата его отправки пока не известна. Последнюю партию итальянской военной помощи Украина получила ещё десять месяцев назад.