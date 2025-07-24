Индийская фирма поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах, сообщает Reuters . США предупредили о риске санкций за такие сделки.

В материале агентства говорится, что в декабре 2024 года индийская компания отправила на территорию России взрывчатое вещество HMX на сумму 1,4 млн долларов, свидетельствуют данные индийской таможни.

Так, один из получателей — российская компания Промсинтез, которую СБУ связывает с военной сферой.

Украинская спецслужба сообщила, что в апреле по заводу Промсинтез был нанесен удар дронами. Вещество HMX активно используется в ракетных и торпедных боеголовках, реактивных двигателях и других военных разработках.

Министерство обороны США относит HMX к критическим материалам, необходимым для российской военной машины. Минфин США ранее предупреждал о возможности санкций для тех, кто помогает поставками такого вещества.

Несмотря на сближение с США, Индия продолжает тесные экономические связи с Россией, отмечают журналисты. Особенно заметна активность в сфере закупки российской нефти, что вызывает обеспокоенность Запада.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозил 100%-м тарифом на страны, покупающие российскую нефть. Тем временем, в американском Минфине напоминают, что за поставки HMX могут последовать санкции.

Индийский МИД заявил, что экспорт продукции двойного назначения осуществляется с соблюдением международных обязательств и через строгое правовое регулирование. Один из индийских чиновников отметил, что HMX может использоваться в гражданских целях, хотя более известен как военный компонент.

По данным Reuters, в декабре фирма Ideal Detonators Private Limited отправила в Санкт-Петербург два груза HMX. Один — на сумму 405 тысяч долларов, второй — на сумму более 1 млн долларов.

Получателями стали компании Промсинтез и High Technology Initiation Systems из Самарской области. Ни одна из сторон сделки не прокомментировала информацию журналистов.

Советник президента Украины Владислав Власюк подтвердил, что Промсинтез уже фигурировал в расследованиях о сотрудничестве с индийскими партнерами. Власти Украины фиксируют отдельные случаи обхода санкций с участием Индии.

Американские чиновники отметили, что санкции при администрации Джо Байдена применялись избирательно. При Трампе работа по санкциям практически остановилась, и неясно, последуют ли новые меры в отношении индийских поставщиков.