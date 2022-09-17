Германия согласилась продать Украине новейшие САУ RCH-155 — СМИ 17 сентября, 13:24 По данных немецких СМИ, 18 гаубиц RCH-155 передадут Украине в 2025 году (Фото:kmweg.de)

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 новейших САУ RCH-155, о них Киев просил несколько месяцев назад, но производитель не подтверждал заказ до согласования с властями.

Как сообщает Welt am Sonntag, речь идет о покупке 18 гаубиц RCH-155 на сумму 216 миллионов евро. Заказ планируют сделать у оборонной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Поставки новейшего вооружения обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристине Ламбрехт в июле.

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16 сентября посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что правительство Германии дало свое согласие на экспорт и финансирование этого оружия.

«Это внесет большой вклад в значительное усиление мощи украинской армии. Я надеюсь, что правительство Германии продолжит последовательно идти по этому пути», — отметил дипломат.

Он добавил, что Украина также надеется на получение дополнительных обязательств в рамках существующего предложения KMW на поставку 100 самоходных гаубиц.

По данным издания, предложение производителя также включает обучение и запасные части,. Первые RCH-155 будут готовы к поставкам не ранее чем через 30 месяцев, то есть в 2025 году.

По данным источников в украинской власти, KMW не хотела начинать производство до тех пор, пока не будет четкого сигнала от правительства Германии о том, что это оружие может быть экспортировано в Украину.

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RCH-155 — это колесная САУ с пушкой L52 и заявленной дальностью стрельбы до 54 км высокоточными снарядами V-LAP. Гаубица может разгоняться до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км.

12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки. Она заявила, что «до сих пор ни одна страна не отправляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».

Позже в Германии сообщили, что ФРГ не намерена передавать ВСУ танки Leopard II из-за того, что требуется длительное обучение украинских военных.

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

Перед этим издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.



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