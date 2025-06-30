Германия идет «всеми путями» для того, чтобы Украина могла получить дополнительные системы ПВО для защиты от российских атак.

Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время пресс-конференции в Украине.

«Мы идем всеми путями, которые возможны. Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы разговариваем с нашими европейскими партнерами», — говорит Вадефуль.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром обороны Германии Борисом Писториусом относительно того, действительно ли все системы, которые имеет Германия, нуждается страна, возможно ли какие-то системы ПВО передать Украине из наших запасов.

«Мы пытаемся также разговаривать с США, и думаю, что и по этому пути мы должны идти», — заявил Вадефуль.

30 июня прибыл с визитом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Он заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, несмотря на надежды страны-агрессора России на ослабление помощи.

28 июня таблоид Bild сообщил, что в оборонном бюджете Германии на 2025 год оказалось на почти миллиард евро меньше, чем было отведено на помощь Украине.

28 мая канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия профинансирует украинское производство дальнобойных систем. Мерц уточнил, что договоренности между странами также предусматривают сотрудничество в производстве дальнобойного оружия.

В апреле Владимир Зеленский заявлял, что общий объем помощи от Германии в 2025 году достигнет 7 миллиардов евро. С начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине более 43 миллиардов евро, из них 15 миллиардов — на военные нужды.