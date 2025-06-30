Германия будет искать системы ПВО для Украины — глава МИД Вадефуль
Германия будет искать системы ПВО (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)
Германия идет «всеми путями» для того, чтобы Украина могла получить дополнительные системы ПВО для защиты от российских атак.
Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время пресс-конференции в Украине.
«Мы идем всеми путями, которые возможны. Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы разговариваем с нашими европейскими партнерами», — говорит Вадефуль.
Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром обороны Германии Борисом Писториусом относительно того, действительно ли все системы, которые имеет Германия, нуждается страна, возможно ли какие-то системы ПВО передать Украине из наших запасов.
«Мы пытаемся также разговаривать с США, и думаю, что и по этому пути мы должны идти», — заявил Вадефуль.
30 июня прибыл с визитом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Он заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, несмотря на надежды страны-агрессора России на ослабление помощи.
28 июня таблоид Bild сообщил, что в оборонном бюджете Германии на 2025 год оказалось на почти миллиард евро меньше, чем было отведено на помощь Украине.
28 мая канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия профинансирует украинское производство дальнобойных систем. Мерц уточнил, что договоренности между странами также предусматривают сотрудничество в производстве дальнобойного оружия.
В апреле Владимир Зеленский заявлял, что общий объем помощи от Германии в 2025 году достигнет 7 миллиардов евро. С начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине более 43 миллиардов евро, из них 15 миллиардов — на военные нужды.