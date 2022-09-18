Ни одна страна НАТО еще не решилась на такой шаг. В Минобороны Германии объяснили отказ передавать Украине танки 18 сентября, 14:55 Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Германия отказывается предоставить украинским войскам боевые танки. Минобороны страны объясняет это тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.

Соответствующий комментарий дала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт для Die Rheinpfalz.

"До сих пор ни одна другая страна не направила боевые танки западного образца", - сказала она.

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При этом министр отметила, что Германия не будет действовать в одиночку и в дальнейшем будет согласовывать военную помощь с Украиной и партнерами. Ламбрехт также напомнила об уже предоставленной технике, которая помогает украинским военным освобождать территории.

«Мы делаем все возможное, что можем: доставляем оружие из складов Бундесвера, промышленности и через биржу», — добавила глава Минобороны.

СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за опасений ослабить обороноспособность НАТО.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.

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